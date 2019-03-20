久站久坐身體硬梆梆 食藥署：濫用低周波治療器恐肌肉損傷

2019-03-20 10:54

〔記者吳亮儀／台北報導〕許多上班族久坐、久站、長期當低頭族，導致肌肉痠痛，因此購買低周波治療器幫助肌肉放鬆，但食品藥物管理署提醒，有些民眾不適合使用、也不該使用超過30分鐘，否則可能使肌肉過度收縮，造成肌肉損傷。

「低周波治療器」又稱「經皮神經電刺激器」，作用原理是利用患者皮膚上的黏貼電極將電流傳到患者體內，透過表皮神經的刺激，阻隔大腦對於痛覺的接收，感覺不到疼痛，使患者能產生肌肉放鬆、痠痛舒緩及減輕不適症狀的效果。

食品藥管理署今天召開記者會，點出「低周波治療器」不能使用於心臟附近、頸部以上、或有傷口皮膚，以免造成身體不適危及健康危害。

食藥署也提醒，一般來說建議的治療時間單次最好不要超過30分鐘，雖然每個人標準不同、但仍應避免長時間使用。

食藥署也提醒，如果有罹患惡性腫瘤、心臟異常、懷孕或剛完成生產、脊椎骨折、挫傷、肌肉拉傷、血壓異常等情形者，使用前應先諮詢醫師，再依醫師指示使用較為適當。

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