醫病》久咳不癒 留意結核病

2019-03-20 10:19

〔記者王駿杰／新竹報導〕40歲陳姓男子平時有運動習慣，近期卻陸續咳嗽一個多月，到一般門診治療也沒用，後來陸續出現發燒、食慾不佳、掉體重等情形，到醫院急診室求助才發現罹患肺結核。

台大醫院新竹分院內科部感染科醫師邊建榮指出，醫院為陳男進行胸部X光及電腦斷層影像檢查，發現他的右側肋膜積水、右下肺膿胸，便會診胸腔外科收入院治療，由醫師運用胸腔內視鏡取代傳統開胸手術切除病灶，減少術後恢復時間並縮小傷口範圍。

邊建榮表示，陳男切除的檢體病理切片報告為壞死性肉芽腫，懷疑為結核病導致膿胸，會診感染科醫師後，給予陳男抗結核藥物治療，並轉至負壓隔離病房治療，痰液檢驗確診為陽性，經二週口服肺結核藥物治療後，陳男已經返家，目前持續接受疾病管制署的都治計畫追蹤與持續用藥。

邊建榮說，結核病並非年長者的專利，即使是平常有運動習慣的青壯年，仍有可能患病。據疾管署網站流行病學資料顯示，結核病仍持續普遍存在於全世界，台灣一年四季都有病例發生，且男性發生率高於女性，雖然65歲以上老年人患病比青壯年高，但不代表青壯年就不會罹患結核病，陳男就是最好的例子。

邊建榮說明，除了咳嗽，結核病患常見的症狀還包含胸痛、體重減輕、倦怠、食慾不振、發燒及咳血等，結核病可能發生在人體任何器官或是組織，幸運的是，只要病患遵守抗結核藥物使用方式，好好接受治療，幾乎都可以百分之百痊癒。

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