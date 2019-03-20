全國學生舞蹈賽 福山國小舞動夢想3連霸

2019-03-20 10:09

［記者黃旭磊／高雄報導］女童舞動夢幻世界，獲全國學生舞蹈比賽3連霸。

福山國小舞蹈隊至雲林縣參與107學年度全國學生舞蹈比賽全區決賽，30名隊員以「小娃的夢想樂園」在16個縣市代表隊中獲得兒童舞蹈團體乙組特優第一，連續3年奪下特優，隊員本週返校受到擁戴歡迎。

舞蹈隊由小一、二年級學童甄選組成，特聘專業老師孫伊芬與校內老師林俐伶利用課後時間指導，從基本功、個人動作到團隊默契，過程扎實辛苦，而劇碼演出夢想樂園夢境，隊員幻化成美麗的白雪公主，變裝秀仿若施展魔法，台下評審、觀眾驚呼連連、掌聲不斷。

隊員賈雯雯今天表示，小一加入舞蹈隊，老師安排從高床架翻跟斗跳下，起初很怕受傷，經過多次辛苦練習，「很快爬上跳台，而且翻跳動作美美的。」

隊員李庭昀說，同學們都喜歡跳舞，認真練習並合作完成舞碼，比賽時克服緊張也挑戰自己，真得很開心。

家長們也陪伴練習，見證孩子突破挑戰與成長過程。對此，福山國小校長李進士說，孩子們超越自己，驗證生命可能性，希望記取這次成功經驗創造日後舞台。

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