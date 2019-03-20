空勤總隊事故頻仍 飛安會：將成立專職飛安組

2019-03-20 09:10

〔記者陳宜加／台北報導〕空勤總隊飛航事故頻仍，飛安會認為，缺乏公務航空器相關監理法規為本，經過多次建議，空勤總隊今年初修訂編制，預計成立飛安組，專職推動飛安工作；另根據統計，今年迄今共新增2件飛航事故，均為3月發生，包括華航班機低油量、遠航班機偏出跑道等，目前均已展開事故調查。

飛安會指出，華航班機3月9日從桃園機場起飛前往日本沖繩，但因當地天候不佳而回航，又因低油量問題宣告緊急狀況，經航管引導優先進場，平安降落、人員均安。飛安會目前正蒐集事實資料調查中，已完成人員訪談與黑盒子解讀。

遠航班機3月13日從桃園機場起飛前往菲律賓長灘島，降落機場時落地滾行期間偏出跑道，停在草地上。飛安會指出，目前菲律賓民航局依據國際民航組織附約，認定為重大意外事件，成立專案小組調查事故，飛安會由授權代表協助。

至於近年重大飛航事故，飛安會表示，去年2月5日內政部空勤總隊黑鷹直升機執行蘭嶼至台東的病患後送任務時，從蘭嶼起飛後不久墜海，機上6人罹難；飛安會已於去年10月發布事實資料報告，預計今年6月完成最終調查報告。

飛安會指出，空勤總隊隸屬內政部，為公務航空器，目前不受民航法規範，但內政部亦無監理法規，目前飛安監理由任務編組的飛安監理會執行，並由副總隊長督導；不過，總隊已於今年初修訂編制，預計成立飛安組專職推動飛安工作。

飛安會表示，近10年我國渦輪噴射定翼機10年平均全毀事故率，由每百萬次離場1.71次降至0次，較全球同期平均更低。至於渦輪螺旋槳飛機事故率，由於103、104年發生2起重大事故，全毀事故率曾為3.21次，高於全球平均值。

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