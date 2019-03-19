誰家的？踏壞春耕秧苗 大水牛撒野15天被抓了

2019-03-19 23:20

〔記者李容萍／桃園報導〕這下不能再耍牛脾氣了！桃園市大溪區南興里7鄰、八德區霄裡里交界的農田，近半個月來出現一頭大水牛，大喇喇地跑到農田奔跑撒野、還踏壞剛整地春耕的秧苗，讓農民不堪其擾，農民報警、通報市府動物保護處派人抓牛，只是大水牛行動敏捷，每次看到圍捕人員出現，就大玩「躲貓貓」、趁隙逃脫，讓圍捕人員多次撲空，19晚上大水牛被麻醉槍射中倒地，終於乖乖就逮。

動保處長陳英豪表示，這頭重達好幾百公斤的大水牛究竟是有主還是無主的流浪牛，不得而知，大水牛被麻醉槍射中倒地後，透過當地熱心民眾協助吊掛和載運後，晚間暫由霄裡里里長溫玉紅代為照顧和處理。

陳英豪也說，動保處以受理捕捉流浪貓、流浪狗通報案件居多，受理抓牛真的很少見，加上大水牛的體型超大，即使看到牛蹤，如果人力不足，也不能貿然行動，所以即便是今日人力充足，也整整花了3.5小時才把大水牛制伏，農民也鬆了一口氣。

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