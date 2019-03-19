東港高中第一人！ 李信陵錄取世界前50墨爾本大學

2019-03-19 23:09

〔記者陳彥廷／屏東報導〕大學繁星放榜，幾家歡樂幾家愁，東港高中李信陵只填了私立大學藥學系，因而落榜，卻在今年2月成功錄取世界前50大的澳洲墨爾本大學，9月即將赴笈海外，成為校史第一人。

澳洲打工渡假近年在年輕族群中非常風行，但真的要在應屆畢業就到澳洲頂大留學，可就得擁有足夠的成績及努力，李信陵的父親是東港在地大型醫院的醫生，他從小就擁有比別人多機會沉浸在雙語的環境，也累積培養出他的優異英文，高中英文成績始終維持逾90分的高標。

李信陵的在校成績維持在全校前6％，繁星升學時，他只填了中國醫藥大學藥學系，差1％飲恨，他笑說，錄取國際前50的名校，一開始當然很開心，但看著同學放榜後笑逐顏開，他卻仍不能鬆懈，必須好好讓高三下段考維持高標，因為墨爾本大學還要看高中3年的所有成績。

李信陵即將就讀的墨爾本大學，在英國《泰晤士高等教育》的2019評鑑中高居第32名，歷年幾乎也都在前50名以內，是國際級的頂尖大學，看似順利，但一路走來卻有些波折，因為當初他考量讀高雄中學，但地方父老力勸他選擇直升拚繁星。

「直升就是要拚繁星，沒想到求學路卻大轉彎」，李信陵說，高二下，家人見他英文成績不錯，鼓勵他到國外大學念書，原本在美、澳間舉棋不定，後來決定到只要參酌在校成績的澳洲留學，以托福考試80分的不錯成績（滿分120），申請澳洲墨爾本等3所大學。

李信陵說，校方會追蹤申請人在校成績直到畢業，因此，他考學測時，除了一邊要念難度開始劇增的高三物、化段考，還要一邊準備學測範僅到高二下的範圍，蠟燭兩頭燒，他在高三上的求學生涯非常煎熬，還一度想放棄，而學測成績也差強人意，但所幸校內成績還有儘力撐住，這學期開學把高三上成績送到墨爾本大學，也獲得入學的認可，也因此，繁星只填了一間學校。

李信陵說，墨爾本大學9月底會開學，會先念8個月語言先修班，摸索當地環境、克服語言隔閡，而父親未強迫他一定要選擇醫科，他自己則想選擇財經或金融相關科系「拚經濟」，對未知的國外生活是既期待又緊張，出國留學見識更廣闊的世界，希望寶貴經驗能譜出人生未來的新篇章。

赴笈國外頂尖大學是不少學生心中首選，東港高中說，以校方的角度，當然是尊重學生選擇，也期盼校史首名應屆就留學的李信陵走出自己不一樣的路。

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