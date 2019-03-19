頭份建中移路樹惹議 校長：鄰里受惠

2019-03-19 21:59

〔記者鄭名翔／苗栗報導〕苗栗縣立建國國中外人行道上，原種植整排茂密路樹，但日前校方要求將路樹全數移植，卻引發部分學生家長反彈，認為保留路樹可供學子於盛夏時遮陽避暑，又可綠美化周遭環境，不滿校方未先與家長溝通，草率移除路樹，令人痛心。

建國國中校長張慶應解釋，校方前門人行道原種植十餘棵黑板樹，但植栽維護不易，加上路樹淺根破壞路面磚牆，使得學生、鄰里長輩通行時常被絆倒，再加上經常飄散異味，引發鄰居商家抗議，遂請公所協助移植至其他校區。

投訴家長表示，每逢夏天豔陽高照，學生們在校外等候接送時，可躲在樹蔭下遮陽避暑，如今校外光禿一片，造成家長、學子不便；且各地皆宣導多植栽綠美化校園，不解校方為何反其道而行。

張慶應表示，黑板樹屬淺根樹種，根莖易壟起破壞路面，反而危害行人通行，過去就屢發生高齡長輩、孕婦散步不慎遭絆倒的意外；且於花期時會散發濃烈惡臭，十餘年來困擾附近鄰居、商家，甚至有學生因而引發過敏。

張慶應說，路樹全數移植至慈輝分校及後庄國小預定地，現在人行道淨空並重新鋪設後，寬闊平坦更能保障學生及里民通行安全，也解決臭味困擾，受到鄰里支持；而校方在後門規劃有接送區，不僅有路樹可遮陽，且方便車輛臨停，籲請學生家長善加使用。

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