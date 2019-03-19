中市弱勢資源回收戶 3月起每月最高可獲2000元補助

2019-03-19 21:58

〔記者蘇孟娟／台中報導〕台中市環保局為幫助弱勢資源回收戶，3月起只要是設籍台中市的低收入戶及中低收入戶資收個體戶，除自行變賣回收所得之外，市府另額外提供補助金，每人每月最高可補助2000元，讓弱勢資收戶收入增加，減輕生活壓力。

環保局指出，由環保署主導的照顧弱勢計畫由各縣市規劃後推動，台中市自3月起就能配合政策，只要設籍台中市的低收入戶及中低收入戶列冊資收個體戶，皆可報名參加「資收關懷計畫」。

環保局指出，經環保局審核符合資格者，將核發關懷識別證，弱勢資收戶每次持資源回收物至特約回收商變賣後，除領回當次回收變賣所得外，環保局另將彙整特約回收商統計變賣情形，每月撥補助金至受補助對象的郵局或銀行帳戶。

環保局指出，額外補助弱勢回收戶的補助金，包括鐵鋁罐、紙容器、乾電池等每公斤補助回收金5元，電風扇、筆記型電腦、鍵盤等每台補助回收金20元，每人每月最高可補助2000元。

環保局指出，目前統計台中市約有76位符合規定的弱勢資收個體戶，3月起就可參與計畫獲補助。

環保局指出，有一名從事資收個體戶的婦人本身是肢體障礙者，無力謀職的她以撿拾回收物變賣維生，家中有一位尚未成年的孫子跟身心障礙的女兒需要照顧，全家的經濟重擔都壓在她一個人身上，日子真的不好過，透過補助，婦人除平日變賣回收物所得外，另有回收補助金，有助減緩經濟壓力。

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