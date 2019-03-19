鳳二戶所奪全國第一金檔獎 21所檔案菁英今取經

2019-03-19 21:53

〔記者陳文嬋／高雄報導〕高市鳳二戶所打造全國首創的戶政時光階梯檔案文物展，榮獲全國第一金檔獎，吸引楠梓等21個區公所檔案菁英今前來取經，主任李元新親自引領參觀，大方分享得獎經驗，成為標竿學習榜樣。

高市鳳山區第二戶所在主任李元新帶領下，打造長70公尺、高2.6公尺的戶政時光階梯檔案文物展，代表市府參加國家發展委員會檔案管理局評選，以優越檔案管理及創新作為，從全國333個機關中脫穎而出，奪下金檔獎成為最大贏家。

鳳二戶所今年首推「機關檔案管理聯合參訪」，來自楠梓等21個區公所，總計35名檔案管理人員、主管等，今特地前來戶所取經，由主任李元新親自主持，共同交流檔案管理實務。

楠梓區公所主任秘書盧雪紅表示，鳳二戶所是近年來南部地區唯一獲獎的戶政機關，這次實地參訪感到驚艷不已，增進檔案管理知能，尤其戶政時光階梯檔案展，精采呈現戶政沿革與文物，將檔案的加值運用，做了最佳的詮釋。

田寮區公所課員張家雯說，來到鳳二戶所標竿學習，才了解檔案管理的優點，學習到專業檔案管理程序、方法及相關知識，大幅提升參訪單位檔案管理人員專業素養與知能，奪下全國第一是實至名歸。

主任李元新表示，機關檔案忠實紀錄著時代變遷的軌跡，藉此面對面交流學習，有助擴大學習效益，精進檔案資料管理，使民眾權益更有保障，更加提升地方服務。

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