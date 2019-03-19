銀行女襄理帶2歲女兒住凶宅 靠泡泡蝦餅還債千萬逆轉人生！

2019-03-19 21:22

〔記者劉曉欣／彰化報導〕原本是光鮮亮麗的銀行襄理的吳桂雲，卻因為前夫創業、股市失利，人生從雲端跌到谷底，負債近千萬元；失婚的她，帶著2歲女兒以泡泡蝦餅創業，為了房租便宜還住在凶宅，一手炸蝦餅，一手還負債，沒想到泡泡蝦餅成為團購人氣商品，走出自己的一片天。

「一切都是被逼出來的！」吳桂雲說，她的前夫是印尼華僑，她用自己的名字去辦信貸讓前夫玩股票，全都付諸流水，她為了給剛出生的孩子有個穩定的未來，決心結束婚姻，自行創業來還債務。

為了養活自己的女兒，吳桂雲想到，她曾跟著前夫在印尼住過一年，所有東西都吃不慣，唯一吃得慣只有當地的蝦餅，她認為把蝦餅做成方便攜帶的迷你款，就像爆米花一樣，應該有機會闖出名堂。

為了一邊帶小孩，一邊炸蝦餅，她選擇房租便宜的房子住了進去，事後才知道，原來房子曾經有人自殺過，也就是俗稱的「凶宅」，但她沒錢搬家，母女也只好繼續住，正當辛苦還利息錢時，竟然還有小偷闖空門，因為家徒四壁，小偷沒東西偷，卻把女兒的撲滿給抱走了，母女抱著痛哭，覺得真是屋漏偏逢連夜雨。

就在失婚、負債還住凶宅，口袋沒錢還遇到小偷，吳桂雲的谷底人生卻在轉彎處出現了曙光，因為吳桂雲為了搶名產店的代工訂單，把印尼蝦餅做改良，研發了泡泡醬燒蝦餅，在蝦餅刷上了糖醋口味，卻被嫌說餅皮的泡泡太大，醜的好像「豬頭皮」，連糖醋帶甜的口味也被嫌沒有市場，拿不到訂單的她，只好把商品放到團購網開賣，來試試運氣。

結果，泡泡蝦餅在網路上掀起旋風，熱賣到缺貨，所欠的近千萬債務都還光光時，卻被檢舉熱銷商品沒有工廠登記證，眼看才剛起步的事業就要毀於一旦，吳桂雲不認輸，在朋友介紹下，從新北市南下彰化線西設廠，並在縣議員賴清美的協助下，成為合法的工廠。

回想13年的創業歲月，吳桂雲沒有怨天尤人，因為，當她每次遇到難關時，都遇到貴人出手相助，如果沒有為前夫背債又生了孩子，就不會想到要創業；如果沒有被檢舉沒有合法工廠登記證，就不會有如今的半自動化生產線，每日可生產1萬包；正因為工廠合法，才能把商品上架到連鎖通路。

「下一步，要把台灣生產的蝦餅賣到國際！」吳桂雲說，讓全世界都愛上台灣的好口味！

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