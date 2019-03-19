南投春遊加碼消費券 九族響應、集集推攻略

2019-03-19 20:16

〔記者劉濱銓／南投報導〕搶春遊商機，產官再加碼！觀光局日前推出4至6月的春遊住宿補助500元專案，外加在全台30經典小鎮住宿，再享500元補助；南投縣政府則是加碼送500元電子消費券，縣內的遊樂園九族文化村則跟進響應，推出憑消費券就可全抵門票850元，南投唯一名列30經典小鎮的集集鎮，公所則建議遊客先使用基本方案，再到集集使用經典小鎮限定方案，就能盡享所有旅遊好康。

南投縣政府推廣觀光，在觀光局春遊補助之外，再加碼送價值1250元的南投好玩卡，以及500元電子消費券，縣府說，民眾到經典小鎮集集住宿，可再享500元補助，以及500元電子消費券。

九族文化村表示，配合中央與地方政府的春遊促銷，園區在4至6月，民眾憑500元電子消費券，就可全抵850元門票入園，同行可享優惠門票650元，若憑250元消費券，可搭乘價值300元的日月潭纜車遊程一趟。

集集鎮公所則說，集集是南投縣唯一名列30經典小鎮的鄉鎮，希望民眾多使用經典小鎮限定補助方案，建議可前一天到其他鄉鎮住宿使用補助，隔天再入住集集享加碼優惠。

另外，也可將集集當作旅遊據點，亦即前一天先玩外地，晚上住集集，隔天深度體驗集集，或周邊水里車埕、日月潭地區等，晚上回到集集，隔天返程時再一路玩回家，都是可考慮的遊程規劃，惟經典小鎮加碼補助只限18到40歲，民眾須多加留意。

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