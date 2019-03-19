南投又拿第一！土石流潛勢溪流262條 全國最多…

2019-03-19 20:32

〔記者佟振國／南投報導〕汛期將至，農委會水土保持局公布今年最新的土石流潛勢溪流，較去年新增6條，達到1725條，並調整土石流警戒基準值，供相關單位作為防災應變依據。至於全台土石流潛勢溪流最多的縣市則是南投縣，全縣多達262條，民眾千萬別掉以輕心。

水保局說，每年颱風豪雨都可能造成不同地點發生土石流災害，為避免造成二次災害，每年均會請地方政府提報建議新增或須檢討的土石流潛勢溪流地點，經調查、審查後定期公開，作為防災應變的參考，今年公布的土石流潛勢溪流達1725條，較去年新增6條，分別是宜蘭2條，新北、台中、屏東、花蓮各1條，至於土石流警戒基準值累積雨量部分也做出調整，可參考「土石流防災資訊網」。

至於各縣市的土石流潛勢溪流數量，南投縣262條居全台第一，新北市235條居次，3、4名則是花蓮169條與台東166條，4縣市囊括全台近半數的土石流潛勢溪流。

水保局指出，1996年之前首度調查全台有485條土石流潛勢溪流，自2000年災害防救法公布實施，每年持續辦理調查評估並適時公開土石流潛勢溪流最新資訊，全台數量也逐年增加，2009年全台土石流潛勢溪流正式突破1500條，近10年又增加200餘條。

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