台中桃、梅、荔枝、龍眼旱災農損 現金救助3/28前申請

2019-03-19 20:07

〔記者歐素美、陳建志／台中報導〕台中市今年1、2月降雨僅有往年的3分之1，乾旱少雨造成荔枝、龍眼和桃、梅等果樹開花僅2、3成，農民損失慘重，立委何欣純接獲陳情，發文請農委會研擬災害救助方案，農委會14日派人到場勘查確認災情，18日正式公告台中市為荔枝、龍眼、桃、梅的旱災災害救助地區，災損率達20％以上農民，從3月19日起至28日止可到各區公所申請現金救助。

農業局作物生產科說，台中龍眼種植面積約2208公頃，荔枝種植面積約1892公頃，今年1、2月雨量和降雨天數都僅有往年的3分之1，雨量不足、乾燥，造成花芽分化差，包括梅、桃、龍眼、荔枝開花都明顯比往年少，嚴重影響農民收成。

農委會在18日正式公告，台中市為辦理108年1至2月乾旱桃、梅、荔枝及龍眼現金救助地區，只要是合法耕地栽培的桃、梅、荔枝及龍眼，農民發現災害損失率達20％以上，就可申請現金救助。

其中，桃樹每公頃救助7萬5000元，黑葉荔枝、龍眼、梅每公頃救助6萬元，玉荷包、糯米、玫瑰紅等新品種荔枝則是每公頃9萬元。

農業局提醒，想申報現金救助的農民，明天起至28日攜帶身分證及存款簿，到受災地區公所提出申請，若申請人為土地所有權人，應附上土地登記謄本；若申請人非土地所有權人，除附上土地登記謄本，並需檢附委託經營契約書或租賃契約書或土地使用同意書，公所將派人現場勘查，確認災損狀況後給予補助。

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