贈苗活動 3月21日在台中花博后里森林園區

2019-03-19 20:13

〔記者歐素美／台中報導〕林務局東勢林區管理處將於3月21日上午10點至12點，在台中花博后里森林園區辦理「321國際森林日發現生命綠贈苗尋木」活動，免費贈送桂花與台灣肖楠苗木共300株，民眾只要持今年1至3月發票，即可換取1株苗木，發票將全數贈予創世基金會。

東勢林管處表示，除了領取樹苗，民眾也可在森林園區內玩尋寶遊戲，找到園區內的疏伐木成品，並合照上傳到個人臉書，即可獲得限量國產材紀念品，或至林務局森活情報站臉書專頁按讚，也可以獲得限量紀念品。

東勢林管處表示，這項活動是呼應2019年世界森林日主題「Forests and Education森林與教育」，透過森之屋展館國產木材的展示，教育民眾瞭解木材前世今生，象徵手中的一株小苗是延伸生命綠的意象，也突顯台灣國產木材與日常生活利用緊密結合，歡迎民眾自備環保袋及1-3月發票前往台中花博后里森林園區森之屋領苗，數量有限，贈完為止。

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