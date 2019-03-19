里長喉嚨痛 就醫查出直徑1.5公分扁桃腺結石

2019-03-19 18:24

〔記者王善嬿／嘉市報導〕78歲嘉市福安里長吳金和長期左側喉嚨痛，都吃止痛藥緩解疼痛，痛近1個月到診所診治都沒用，經衛福部嘉義醫院就醫檢查，在扁桃腺發現直徑超過1.5公分結石，門診時夾出結石移除，醫師提醒，扁桃腺結石這麼大顆很罕見，建議喉嚨長期持續有異物感或疼痛，應儘速就醫。

吳金和表示，喉嚨疼痛了近1個月，雖不影響吞嚥，但總覺得喉嚨「卡卡的」，到2間診所檢查治療都沒改善，之後到醫院經由醫師視診、內視鏡及頸部超音波檢查確認他才知道「扁桃腺也會有結石」，現在喉嚨已不會痛了。

吳的主治醫師、部嘉耳鼻喉科醫師張耕閤表示，吳某的案例，是由於扁桃腺隱窩機能出現障礙，持續發炎導致阻塞，阻塞又加重發炎，形成惡性循環；發炎結石的成份是由許多東西混合而成，剛開始可能是滋生的細菌、死掉的細胞、混合一些黏液和食物殘渣，隱窩裡便累積碳酸鈣等礦物質沉積，最後硬化成像小石頭，如結石不取出，恐致喉嚨長期疼痛且易造成扁桃腺發炎。

張耕閤建議，民眾平時可注意口腔清潔、維持規律的生活作息跟清淡飲食，可預防咽喉的發炎。

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