推動美食外交 僑委會邀名廚巡迴六大洲飄香

2019-03-19 19:30

〔記者呂伊萱／台北報導〕台灣美食享譽海內外，僑委會規劃台灣美食廚藝巡迴講座，遴聘度小月、王品、君悅、W飯店與芙蓉大飯店等各大名廚，將自4月份起巡迴六大洲19國，預計辦理149場廚藝講座。僑委會委員長吳新興讚美參與主廚都是美食外交大使，並表示盼美食廚藝作為媒介，拉近台灣與各國主流政要與社群間的關係。

僑委會今天舉行「台灣美食寰宇飄香：2019年台灣美食廚藝巡迴講座」行前記者會，僑委會遴聘度小月餐廳總主廚潘盟仁丶王品集團顧問溫國智以及君悅飯店丶W飯店及福容飯店等各大名廚。

講座將自4月份起，分為11梯次巡迴6大洲，包括美國、加拿大，英國、泰國、巴拉圭與南非等19個國家，共計63個城市，預計辦理149場次廚藝教學、美食饗宴及僑營餐館諮商，參加人數估計可達6萬6千人。

主廚們今天在記者會上展示教學主菜，分享此次巡迴準備的廚藝示範及美食饗宴精彩內容。吳新興指出，僑委會為協助海外經營餐飲業的僑台商提升競爭力，經常舉辦相關講座與培訓，邀請台商餐飲者返台強化廚藝、創意與餐飲管理，同時也遴派國內專業餐廳及廚藝學校主廚到海外，讓更多僑胞就近學習技藝。

吳新興今天也頒發聘書給即將赴國外教學展演的主廚，也同步進行授旗。吳新興讚美參與的22位主廚，都是美食外交大使，期許藉由本次巡迴教學，讓台灣美食文化在國際間發揚光大，拉近台灣與各國主流政要與社群間的關係。

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