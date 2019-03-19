醫病》健康人瑞竟罕見手中風 醫師發現是這病症引發

2019-03-19 22:55

〔記者王俊忠／台南報導〕平日健康良好、無任何慢性病的97歲男人瑞，今年2月間突然右手掌突發性劇痛、合併慘白發紫、冰冷無知覺，送醫急診檢查出是心房顫動（心律不整）引起的罕見急性手中風，當天緊急導管與藥物溶栓治療，1天後手掌才回溫、血流漸恢復正常，出院後持續吃新型抗凝血劑、追蹤治療。

這名近百歲男人瑞平日生活尚可自理，病症發生後被家人送到台南奇美醫院急診，並會診心臟血管內科主治醫師黃柏森，檢查人瑞心電圖發現有心房顫動、診斷是急性手中風，當天上午緊急以導管溶栓治療、緩解血栓情形；經過24小時藥物持續溶栓，手掌回溫、不再冰冷，再次血管攝影發現手臂血流已恢復。

人瑞健康好、無慢性病，為何會手中風？黃柏森解釋，人瑞可能因年事已高出現心房顫動問題，心房不正常顫動時易在心臟形成血塊，後來顫動可能暫時恢復正常、就把血塊打出心臟，順著血流，流到右上臂堵住手臂內血管，當血液流不到手掌，手掌就出現劇痛合併慘白發紫、冰冷無知覺，幸好及時發現治療恢復。因為心房顫動平時症狀不明顯，患者不自知，如引起併發症，嚴重者會致命。

他說，因為大量急性血栓栓塞經過緊急去除血栓治療，仍有10％到15％的截肢機率；30天內死亡或截肢機率也達15％至25％，不可輕忽。

黃柏森說明，一般來說，有3高（高血壓、高血糖、高血脂）、年紀大或甲狀腺機能亢進患者，是心房顫動的好發族群，提醒民眾平時如覺得有心悸、胸悶或頭暈等症狀，要注意是否為心房顫動徵兆，一般心房顫動患者可以用藥物治療來控制。

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