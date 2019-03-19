醫病》健康人瑞竟罕見手中風 醫師發現是這病症引發

奇美醫院心臟血管內科主治醫師黃柏森提醒心房顫動患者留意血栓問題。（記者王俊忠攝）

奇美醫院心臟血管內科主治醫師黃柏森提醒心房顫動患者留意血栓問題。（記者王俊忠攝）

2019-03-19 22:55

〔記者王俊忠／台南報導〕平日健康良好、無任何慢性病的97歲男人瑞，今年2月間突然右手掌突發性劇痛、合併慘白發紫、冰冷無知覺，送醫急診檢查出是心房顫動（心律不整）引起的罕見急性手中風，當天緊急導管與藥物溶栓治療，1天後手掌才回溫、血流漸恢復正常，出院後持續吃新型抗凝血劑、追蹤治療。

這名近百歲男人瑞平日生活尚可自理，病症發生後被家人送到台南奇美醫院急診，並會診心臟血管內科主治醫師黃柏森，檢查人瑞心電圖發現有心房顫動、診斷是急性手中風，當天上午緊急以導管溶栓治療、緩解血栓情形；經過24小時藥物持續溶栓，手掌回溫、不再冰冷，再次血管攝影發現手臂血流已恢復。

人瑞健康好、無慢性病，為何會手中風？黃柏森解釋，人瑞可能因年事已高出現心房顫動問題，心房不正常顫動時易在心臟形成血塊，後來顫動可能暫時恢復正常、就把血塊打出心臟，順著血流，流到右上臂堵住手臂內血管，當血液流不到手掌，手掌就出現劇痛合併慘白發紫、冰冷無知覺，幸好及時發現治療恢復。因為心房顫動平時症狀不明顯，患者不自知，如引起併發症，嚴重者會致命。

他說，因為大量急性血栓栓塞經過緊急去除血栓治療，仍有10％到15％的截肢機率；30天內死亡或截肢機率也達15％至25％，不可輕忽。

黃柏森說明，一般來說，有3高（高血壓、高血糖、高血脂）、年紀大或甲狀腺機能亢進患者，是心房顫動的好發族群，提醒民眾平時如覺得有心悸、胸悶或頭暈等症狀，要注意是否為心房顫動徵兆，一般心房顫動患者可以用藥物治療來控制。

  • 近百歲人瑞右手肘內血管在治療前有血液栓塞情形（圈圈處）。（記者王俊忠翻攝）

    近百歲人瑞右手肘內血管在治療前有血液栓塞情形（圈圈處）。（記者王俊忠翻攝）

  • 近百歲人瑞右手肘血管栓塞，送醫時其右手掌呈現慘白發紫狀況。（記者王俊忠翻攝）

    近百歲人瑞右手肘血管栓塞，送醫時其右手掌呈現慘白發紫狀況。（記者王俊忠翻攝）

還想看更多新聞嗎？歡迎下載自由時報APP，現在看新聞還能抽獎，共9萬個中獎機會等著你：

iOS載點 https://bit.ly/ltn_appstore

Android載點 https://bit.ly/ltn_googleplay

活動辦法： https://draw.ltn.com.tw/slot_v8/