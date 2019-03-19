醫病》「小弟弟」發炎紅腫 22歲小鮮肉喊冤：沒去黑白來

2019-03-19 18:48

〔記者方志賢／高雄報導〕高雄市一名22歲年輕男子近來包皮、龜頭出現發炎紅腫現象，想說自己「沒去黑白亂來」，「小弟弟」怎麼會腫痛呢？醫師發現龜頭已腫到包皮拉不下來，診斷是慢性包皮炎惹禍，研判血糖過高所致，經檢測飯後血糖高達479mg/dl，趕緊轉診到新陳代謝科進一步治療。

高雄健仁醫院副院長、泌尿科醫師蘇聖村說，男性包皮龜頭發炎常見原因是性行為造成的性病傳染，這名年輕人陰莖腫痛，自行擦藥沒效就醫，男子在門診說自己沒亂搞，「小弟弟」怎麼會又紅又痛？經檢查是慢性包皮炎。

蘇聖村說，一般包皮炎屬於急性疼痛，包皮、龜頭明顯紅腫痛，病患會很不舒服，經抗生素治療就可改善。如果是慢性包皮炎，會癢癢並不很痛，但幾週後，包皮會變狹窄、變緊，龜頭腫到包皮拉不下來。

蘇聖村說，慢性包皮炎若持續數週未改善，就要注意是否有潛在血糖問題，患者檢測飯後血糖，血糖值竟達479mg/dl，轉介新陳代謝科醫師接手治療血糖，一週後再回診血糖已降至219 mg/dl，目前持續服降血糖藥物治療中。

蘇聖村說，糖尿病患中有25％的人因細菌孳生會發生包皮炎，且反覆發生。包皮炎案例中，約11％包皮炎可被早期診斷出糖尿病或葡萄糖耐受問題，若未早期診斷出糖尿病，可能延誤血糖治療及控制，嚴重者極可能造成酮酸中毒，對病人產生危害，是不可輕忽的問題。

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