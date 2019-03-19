醫病》頭痛、耳鳴、頸僵硬 小心「顱內低壓症候群」作祟

2019-03-19 21:01

〔記者陳建志／台中報導〕台中63歲賴姓男子因劇烈頭痛合併耳鳴與頸部僵硬就診，發現為自發性腦脊髓液滲漏；另名70歲洪姓老伯，也因曾接受腦室腹腔引流管手術，造成顱內低壓，只要輕微碰撞就會導致顱內出血，兩人都確診是「顱內低壓症候群」，經手術治療獲改善，醫師提醒出現頭痛、癲癇、脖子僵硬等症狀，可能是顱內低壓，要儘早就醫釐清。

亞大醫院神經創傷科主任李建裕今天表示，這名賴姓患者，近一個月來出現劇烈頭痛，合併耳鳴與頸部僵硬，因起身就疼痛難耐，需躺著疼痛才緩解，並出現判斷力和記憶力異常的狀況，檢查發現其左側硬腦膜下積液、右側硬腦膜下血腫併中線位移，經安排腰椎自體血液補片，搭配神經外科腦血腫引流，患者狀況明顯改善。

李建裕表示，另一名洪姓患者，因出現步態不穩，就醫確診為「正常腦壓性水腦症」，就醫接受腦室腹腔引流手術後，症狀改善，但因放置引流管，讓大腦處於低壓狀態，因硬腦膜下空間變寬鬆，只要輕微碰撞就容易造成出血，並引發癲癇、頭痛、意識不清等情況，經手術關閉引流管，並服用抗癲癇藥物後，患者迅速恢復意識。

亞大神經內科主任王馨範指出，「顱內低壓症候群」是因腦脊髓液滲漏，導致顱內壓力不足，若滲漏處在脊椎，因為脊髓腔內壓力較顱內更低，會導致顱內腔與脊髓腔間的壓力差，使得患者坐起或站立時，因脊髓腔壓支撐力不足而讓顱底下沉牽引，出現頸部僵硬， 頭痛頭暈、耳鳴、畏光和嘔吐等症狀。

王馨範指出，顱內低壓症狀嚴重時，患者會因成天臥床而無法自理生活，若頭痛越久，或躺下時頭痛惡化，就需高度懷疑併發顱內血腫或腦靜脈竇栓塞，若無把握黃金治療期，恐因嚴重併發症造成昏迷不醒。

李建裕和王馨範指出，顱內低壓和高壓一樣危險，若頭痛時合併出現脖子僵硬、後腦痛、聽覺受損、無力、癲癇等症狀，則可能為顱內低壓所致，應盡速就醫，才能把握黃金治療期。

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