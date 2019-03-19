不用花錢裝空氣清淨機 學者鼓勵DIY「主動抽氣式綠牆」

2019-03-19 19:11

〔記者劉力仁／台北報導〕想清淨室內空氣，不一定要花錢裝空氣清淨機，環保署及學者建議在室內設計主動抽氣式綠牆，也可達到淨化室內空氣效果！

很多住宅內部設計一整面牆種植綠色植物，台大園藝暨景觀系教授葉德銘說，傳統型態綠牆一般掛在牆上，當後方也有一整面牆時，空氣無法穿過植物，淨化空氣效果有限，他在綠牆後面安裝小型風扇，利用風扇抽氣方式，強迫髒空氣通過綠牆，藉由污染物與植物及根系微生物的交互作用，產生清新乾淨空氣，風扇大概白天打開即可，也可利用太陽能板提供電力。

依據世界衛生組織研究指出，都會區人們一天中90％的時間於室內活動，環保署空保處長吳盛忠說，環保署推出模組化主動抽氣式清淨綠牆，民眾可以依據居家空間大小需求及室內空氣污染物種類，調整模組尺寸及植栽種類，譬如波士頓腎蕨、白鶴芋、台灣山蘇，都是去除甲醛很好的植物。

吳盛忠說，一般常見的室內空氣污染物包括甲醛、懸浮微粒及二氧化碳，容易造成身體不適，亦即俗稱的「病態建築症候群（Sick Building Syndrome, SBS）」；環保署研究，若室內安裝主動抽氣式清淨綠牆，利用風扇抽氣加速淨化空氣，6小時內可移除二氧化碳（CO2）12.5％ （市售空氣清淨機多無法移除CO2）、並可移除懸浮微粒（PM10）90％及細懸浮微粒（PM2.5）68％，移除甲醛的效率較空氣清淨機高10％至20％。

環保署估算，室內安裝市售的空氣清淨機，機身、濾網加上電費，一年約要8000到1萬7000元之間，在家中自行設計主動抽氣式綠牆，一整年費用約7000元，對精打細算的家庭，可以省下一些費用。

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