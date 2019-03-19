雙北合作再一樁！國中子宮頸癌疫苗 兩市都可接種

2019-03-19 18:42

〔記者賴筱桐／新北報導〕新北市從2010年起，針對設籍新北市的公、私立國中7年級女生施打子宮頸癌疫苗，但過去在台北市就學的學生，無法在台北的醫院接種，抱怨不便。雙北市衛生局長18日於雙北聯繫平台達成共識，凡設籍或在雙北市就學的國中7年級女生，只要攜帶同意書、接種記錄卡及健保卡，可自行選擇至雙北市就近的合約醫療院所免費接種。

衛生局簡任技正林惠萍說，新北市從2010年起由市府編列預算，針對新北市公私立國中7年級女學生，免費施打預防子宮頸癌的人類乳突病毒疫苗，平均每年接種人數約1萬7千人，涵蓋率85％以上。

林惠萍說，衛生局會安排校園集體接種時間，由學校發送家長同意書，但過去設籍在新北市、就讀其他縣市學校的學生，如果無法配合校園接種時間，必須回到新北市的合約醫療院所施打，造成部份家長不便。

林惠萍指出，今年中央全面補助全國國中7年級女生施打子宮頸癌疫苗，為減少民眾舟車勞頓、來回奔波之苦，凡設籍新北市、在雙北市就學的國中7年級女生，只要攜帶同意書、接種記錄卡及健保卡，可自行選擇至台北市129家、新北市50家合約醫療院所免費接種。台北市家數較多，是因為沒有提供校園集體接種方案。

還想看更多新聞嗎？歡迎下載自由時報APP，現在看新聞還能抽獎，共9萬個中獎機會等著你：

iOS載點 https://bit.ly/ltn_appstore

Android載點 https://bit.ly/ltn_googleplay

活動辦法： https://draw.ltn.com.tw/slot_v8/