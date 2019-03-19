貴婦新手媽媽脹奶成「石頭奶」 高麗菜葉神救援擊退小三

2019-03-19 16:46

〔記者蘇孟娟／台中報導〕不少新手媽媽產後常面臨脹奶之苦，台中一名貴婦新手媽媽脹奶難受，以為熱敷可紓緩，敷成「石頭奶」一碰就痛，向中醫師求助，中醫師用「阿嬤的智慧」冰凍高麗菜葉冰敷神救援，輔以針灸及中藥調理，終讓貴婦媽媽順暢哺乳。

這名新手媽媽新婚2年，很快就傳懷孕好消息，以為從此過著幸福快樂的日子，但懷孕期間，老公偷吃丶有小三傳聞不斷，貴婦心情鬱悶，雖順利產下1子，卻因嚴重肝氣鬱結，導致胸部氣血阻滯不暢，造成脹奶、乳腺阻塞，貴婦誤以為熱敷可紓緩，卻適得其反，熱敷之後出奶更多，脹成「石頭奶」，一碰就痛楚不已，天天以淚洗面。

蓮樺中醫診所中醫師蔡惠君指出，很多新手媽媽口耳相傳脹奶時可熱敷，有助讓乳房比較柔軟，乳汁比較好擠出，但其實若是產婦產後乳汁少或要追奶時，才可用熱敷，若是已脹奶再熱敷則是錯誤觀念。

蔡惠君說，產婦剛生產完後乳房不需要特別做熱敷，若感覺脹奶時要先親餵，靠寶寶吸吮力通暢乳腺，若還是脹痛，可用冷敷做輔助，熱敷會造反效果，太熱反而容易使阻滯的乳腺產生發炎反應，讓新手媽媽更痛苦。

由於貴婦來看診時「石頭奶」脹得嚴重，蔡惠君教她用「阿嬤的智慧」救援，將高麗菜葉剝除外層綠色的葉片後，取中間層葉片，葉片用奶瓶略為桿過變軟冷凍3小時後，即可取出使用。

蔡惠君指出，正處於脹奶疼痛的產婦可直接將冷凍菜片避開乳暈、包覆在乳房上，每次冰敷20分鐘，早晚各敷一次即可；她說，因高麗菜含硫化物，經皮膚吸收後能改善發炎情況，婦人冰敷一週即明顯改善不適。

此外，胸部有肝經丶胃經兩條經脈通過，蔡惠君除幫婦人針灸膺窗、天谿、乳根、膻中等穴位，疏通胸部的氣血循環，再用淮山藥、熟地、柴胡、黃芪、黨參、川芎、當歸、枸杞等中藥補養氣血，才一週時間，終於順利幫貴婦疏通乳腺，順利哺乳。

蔡惠君指出，婦人本來產前是B罩杯，產後一度脹奶脹到E罩杯，因熱敷錯誤哺乳加上因與丈夫關係不佳，心情鬱結欠調理，導致胸部下垂萎縮，她建議婦人多吃蛋白質丶膠質食物，再請婦人放寬心先保養自己體態，結果經2個療程調養後，婦人說力退小三，目前婚姻漸恢復佳境。

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