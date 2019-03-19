海生館建不建？ 林右昌：希望能依原規劃興建

2019-03-19 17:21

〔記者盧賢秀／基隆報導〕國立海洋科技博物館的海洋生態館（簡稱海生館），受慶富集團獵雷艦之累，工程停工，海生館改由基隆市政府接手，納入八斗子漁港整體規劃。市長林右昌今天表示，中央和地方態度一致，希望海生館能依原規劃興建，八斗子漁港整體規劃年底出爐就會定案。

基隆海科館原經營廠商慶陽公司受母集團慶富集團獵雷艦弊案影響，財務出問題，興建中的海洋生態館（水族館）停擺。

基隆市教育處長陳素芬指出，目前土地銀行已向基隆地方法院聲請基地地上權假處分及地上物假扣押，在地上權塗銷前無法合法開發，中央在今年元月底已指示納入八斗子漁港發展可行性評估整體規劃。

陳素芬表示，教育部委請第3方公正單位評鑑債務，相關單位在4月中旬將和土銀協商，如果協商成功，年中可塗銷地上物假扣押，若協商不成就進行法院仲裁程序。

基隆市議員張淵翔、呂美玲、張耿輝、莊榮欽和張顥瀚等人認為，海科館是基隆最重要的建設，希望加速進度，興建經費高達16.9億元，中央不能丟給地方，建議目前館場由教育部營運，海生館由民間投資，讓海科館兼具教育與觀光功能。

林右昌表示，經多方討論，不管由債權銀行、政府自建或重啟促參等方式興建，在地上權沒解決前都不可行，而且現在興建基地是社教用地，都市計畫使用分區規定商空間少太，未來會成為財務黑洞。他說，海生館是最吸引人的，中央和地方態度一致，都希望能按原規劃興建，等八斗子漁港整體規劃出爐後再決定。

市議會決議，海生館金額太龐大，要求教育部繼續主導，並解決法律問題，期海生態早日興建。

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