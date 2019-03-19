網傳蘆薈可改善燒燙傷口 食藥署：恐增加感染風險

2019-03-19 17:19

〔即時新聞／綜合報導〕網路謠傳蘆薈、麵粉、香灰、左手香等可以改善燒燙傷的傷口，衛福部食藥署闢謠專區今日表示，這些偏方都尚未獲得醫學實證，誤信偏方反而可能大幅增加感染風險，影響皮膚的復原，提醒民眾切勿輕易聽信誇大不實的謠言，受傷時應依循正常醫療管道就醫，遵從醫囑。

衛福部食藥署闢謠專區今日針對「聽說燙傷可以用麵粉敷傷口」的傳言闢謠表示，麵粉、蘆薈、香灰、蛋清、左手香或祖傳秘方等，都是未經醫學證實的治療方式，燙傷時皮膚表面因熱能損傷甚至是壞死，造成開放性的傷口，這時冒然使用偏方，可能會大幅增加感染的風險，同時可能減緩癒合能力，影響皮膚的復原。

食藥署提醒，民眾切勿輕易聽信網路燒燙傷偏方，受傷時應依循正常醫療管道就醫，遵從醫囑，莫聽信誇大不實的謠言，也避免再次謠傳。

皮膚科醫師趙昭明接受《聯合新聞網》訪問時也提醒，許多民眾對於偏方深信不疑，先前遇過幾起案例，都是做菜時不慎燙傷，卻拿左手香敷在傷口上，皮膚反而愈敷愈糟，出現嚴重皮膚過敏，還有患者出現類似藥物疹的情況。

趙昭明說，改善燒燙傷口需「沖脫泡蓋送」，燒燙傷後，一定要先降溫，用蘆薈等絕對會刺激皮膚，若是使用自己到野外摘的蘆薈或是左手香，植物周圍更可能具有刺激性物質，這也會增加對皮膚的刺激。

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