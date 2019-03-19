醫訊》防治肺結核 苗縣教「7分篩檢法」保健康

2019-03-19 17:11

〔記者彭健禮／苗栗報導〕苗栗縣結核病發生率，近13年來，降幅達5成，去年發生率更為台灣本島第3低的縣市，成效卓越，但結核病目前仍高居法定傳染病第1名，不可輕忽；為響應3月24日「世界結核日」，苗栗縣政府衛生局和大千綜合醫院今天共同舉辦「你我齊心 對抗結核」活動，教導民眾潛伏結核治療與確認結核病症狀的「7分篩檢法」，保障健康。

大千醫院醫療副院長暨胸腔內科醫師謝為忠表示，結核病是一種慢性傳染病，主要透過飛沫傳染，如：帶菌者講話、咳嗽、唱歌產生飛沫排出結核菌，但不會透過食器或衣物而傳染。結核病發病初期症狀可能不明顯，但可透過「7分篩檢法」做初步檢查，咳嗽超過兩週（2分）、咳嗽有痰（2分）、胸痛（1分）、沒有食慾（1分）、體重減輕（1分），只要合計5分以上，就要盡快就醫檢查。

縣府衛生局表示，苗栗縣結核病發生率從1995年每十萬人口的59.3人降至2018年的27.5人，降幅達53.6％；去年發生率為本島第3低的縣市。

由於結核病傳染力高，目前仍高居法定傳染病第一名；縣府衛生局指出，為了能徹底根除其病菌，近年政府積極推動「潛伏結核感染治療」，各地衛生所會針對曾與結核病人接觸過的民眾進行檢測，若呈現陽性，則會在尚未發病或傳染給其他人之前，就先進行預防性投藥治療，以消滅體內潛藏的結核菌。結核病相關訊息可電洽防疫專線：037-722620或各鄉鎮市衛生所。

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