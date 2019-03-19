星宇航空明年開航 張國煒將親駕首架A321來台

2019-03-19 16:26

〔記者陳宜加／台北報導〕星宇航空董事長張國煒今天透露，已經接受轉訓，預計7、8月完成，今年10月將親自駕駛第一架空巴飛機來台，星宇將力拚最快今年底或明年1月開航，售票時間可能僅1個月；他也重申未來A350長程線機型將設置頭等艙，是國內唯一。

根據星宇規劃，第一階段引進27架飛機，包括租賃10架A321 neo單走道客機，首架今年10月引進、2022年全數到位；以及5架A350-900與12架A350-1000，2021年底開始交機、2024年交付完畢。

張國煒說，另外10架選擇權，將考慮長程線須有充分短程線銜接，星宇要主攻轉機市場，首波10架A321運能不夠，將考慮引進A330或A321數量再增加。航空業與過去不同，現在都是靠網絡。

他也說，星宇服務將有部分做法比照廉價航空，將提供乘客更多選擇，打造價格差別而非過去套裝。航空公司要做出差別化，面對廉航競爭，傳統航空公司必須想出方法競爭。

張國煒說，開放售票須先拿到營運許可才可以，這段期間會非常短，預估最快今年11、12月拿到營運許可證，星宇目標在12月底或明年1月開航，中間可能只有很短時間賣票，呼籲國人對星宇期待同時也支持。

他也證實，目前已經在上課，預計7、8月完成轉訓，將飛星宇第一架空巴A321 neo來台。

針對時間帶問題，張國煒說，時間帶10年前就緊張，一直沒有改善，更加嚴峻，每個國家都是問題，包括上海、日本、韓國、新加坡等國都是問題，全球航空業蓬勃發展，時間帶在短期內都是問題，但不至於造成發展停滯，且台灣是海島國家，進出更要靠空運。

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