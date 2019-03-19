打造旅遊新地標 中市海洋生態館委外簽約

2019-03-19 16:52

〔記者歐素美／台中報導〕台中市政府投入8億2千萬元打造「台中市海洋生態館」硬體建築，今天並與南仁湖公司簽約委外經營，南仁湖將再投入3億8千萬元進行內部裝修，營造大甲溪從高山溪流、河川、濕地至黑潮與世界接軌的完整生態，並打造全台規模最大、種類最豐富的水母生態館，預計111年可完工啟用。市長盧秀燕表示，這是其上任後首件大型促參案，只許成功、不許失敗。

台中市海洋生態館，從胡志強市長任內發想的企鵝館、白海豚館，因涉及動物保護問題，備受環團抗議，林佳龍市長上任後改為綜合型的海洋生態館，建築外觀也從宛如馬桶蓋的鯨豚肚改成兒石造型，完工後發包，第一次流標，去年8月再透過「促進民間參與公共建設法」，以OT（營運移轉）方式辦理招商，吸引南仁湖育樂股份有限公司、日勝生集團、台灣歐力士股份有限公司等知名業者參與說明會，最後由南仁湖競標得標，並由南仁湖成立的專案公司「海珹股份有限公司」簽約。

市長盧秀燕表示，海洋生態館是地方多年來的心願，從最早要放海豚，最後變成綜合型的海洋生態館，歷經3任市長，從胡市長發想規劃，林市長建設，其責任重要，要與得標廠商共同來經營，增加海線的亮點，希望變成台中市最重要的海洋生教育娛樂休閒的一個地方，讓大小朋友對海洋生態有所了解，同時也可拚經濟。

盧秀燕說，台中市海洋生態館投資高達12億元，是其上任後透過促參法第一個發包的案子，只許成功、不許失敗，非要成功不可，大家一定要加油，希望藉此讓台中市有好的生態觀光旅遊教育的景點，成為海線的亮點，最重要的是「人進來，貨出去，大家發大財」，未來結合台中港三井Outlet、梧棲觀光漁港、高美濕地、大安媽祖文化園區等著名觀光景點，勢必帶動海線地區觀光旅遊人潮，創造地方整體經濟發展。

海珹公司董事長李宗賢表示，大甲溪上游是蘊育櫻花鉤吻鮭的七家灣溪，流下後經過台中市，近海時給我們珍貴的高美濕地，然後流進台灣海峽，順著黑潮與世界接軌，這就是海洋生態館的設計主軸。

李宗賢強調，團隊有20年的海洋館實務經營經驗，台中市海洋生態館除從高山溪流、河川、濕地到黑潮的設計規劃外，並特別為台中市設計一座全國規模最大、飼育種類最豐富的水母生態館，配合燈光音響，讓水母的優雅姿態，以藝術的方式來呈現，把美學、藝術與海洋同時融合在一起，呈現出新的海洋生態展示方式，同時期望該館成為台灣中部海洋科普教育的重地，希望小朋友透過參觀互動方式，認識海洋、喜歡海洋，進而達到保護海洋的教育意義，寓教於樂，推廣海洋教育。

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