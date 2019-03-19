歷經1年多努力 歐盟將台灣從稅務不合作觀察名單移除

2019-03-19 16:46

〔記者鄭瑋奇／台北報導〕為落實我國就歐盟稅制調查案承諾事項，促進國際經濟合作，交通部會同財政部積極推動「自由貿易港區設置管理條例」第29條，及「國際機場園區發展條例」第35條修正案。交通部航政司代理司長葉協隆表示，總統今年1月16日公布後修法後，歐盟財經部長理事會（ECOFIN）已於3月12日召開會議，通過新修正「稅務不合作國家清單」，將台灣、南韓、香港、馬來西亞等在內的25個國家或地區，自稅務不合作觀察名單（灰名單）中移除。葉協隆說，移除後有助於我國排除貿易障礙、維護國內產業發展及赴歐投資台商權益。

歐盟部長理事會為創造國際租稅公平發展環境，106年起針對世界各國稅務體制進行檢視，並告知64個國家需進行調整，其中即包含台灣自由貿易港區、國際機場園區，歐盟認為因境內外免稅適用主體及交易對象有差別待遇，有違租稅公平的疑慮。交通部表示，基於我國為全球貿易發展一份子，行政院於105年已承諾歐盟，將該2特區所得稅優惠措施配合修正，經交通部會同財政部擬定相關條文修正草案，配合派員組團赴歐進行雙邊對談。歷時1年多努力終獲歐方認可，將台灣從灰名單中除名，目前仍有阿拉伯聯合大公國、多明尼加等15個國家仍被列為黑名單。

交通部表示，這次自由貿易港區及國際機場園區相關條文修正方向，主要是將免徵營利事業所得稅適用對象，修正為「營利事業在中華民國境內僅從事準備或輔助性質之活動」，適用營業型態修正為「在自由港區內從事貨物採購、輸入、儲存或運送」等，並增訂管理機關審查核准機制。

歷經1年多的努力 歐盟將台灣從稅務不合作觀察名單移除。航政司代理司長葉協隆說，移除後有助於我國排除貿易障礙、維護國內產業發展及赴歐投資台商權益。（記者鄭瑋奇攝）

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