高苑科大為外籍生舉行升旗典禮解鄉愁

2019-03-19 15:34

〔記者蘇福男／高雄報導〕高苑科技大學有400多名外籍生，校方別出心裁在宿舍區設立國旗旗桿，每週安排各國籍學生各自舉行升旗典禮，既激發學習動力，也有助一解鄉愁。

高苑科大配合政府新南向政策，招收400多名印尼、越南、柬埔寨和菲律賓學生，其中，以印尼和越南生居多，為了一解這些異國北漂同學的思鄉情懷，高苑科大特地安排各國籍學生各自舉行升旗典禮，由於印尼學生人數較多，還分成2天輪流升旗。

據了解，印尼和越南的國、高中生升旗典禮，有旗手捧旗和踢正步等儀式，升旗典禮有激發愛國及學習的動力，就讀資訊科技系二年級的印尼生穆塔加說，當印尼國旗緩緩升起，大家齊聲高唱國歌時，讓他想到祖國及家人，激勵自己無論在課堂或實習場域要更加勤奮努力，把握任何學習的機會，未來要成為國家的優秀人才，並讓父母感到驕傲。

擔任旗手的企管系一年級印尼生唐晶晶說，他有很多印尼朋友來台灣讀書，但校方都沒舉辦外籍生的升旗典禮，她在印尼讀書時，也是升旗典禮的旗手，她覺得升旗除可凝聚向心力，也可訓練基本體能、儀態一舉兩得。

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