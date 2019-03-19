退休館長蒐集古地圖 為南漂北客寫庄志

2019-03-19 15:32

〔記者邱芷柔／屏東報導〕在日治時代曾有一群來自新竹、苗栗的客家人「南漂」到屏東拓墾，這群北客落腳現在的屏東市豐田里，經過時代更迭，田寮庄的客家人口逐漸流失，多數人更不知道自己的根，屏東戲曲故事館前館長賴玉梅，身為這群北客的第3代，花了2年半時間整理古地圖與耆老訪談，去年底退休後潛心完成「田寮庄志」，為台灣客家移民史留下珍貴紀錄。

賴玉梅說，去年12月從潮州鎮公所文化觀光所長退休，並卸下戲曲故事館館長職務，近30年的公職生涯服務過許多人，卻不曾為家鄉做過什麼，她在「田寮庄」長大，小時候更聽過耆老唱客家八音，由於田寮庄周遭是閩南聚落，隨著時代演進，年輕一代幾乎不知道自己其實是客家人，所以萌生寫庄誌的念頭。

賴玉梅從鄰里間打探歷史的痕跡，並利用過去在地政機關服務的經驗，找到古地圖、戶政、地籍，透過耆老口述加以比對，甚至找到客家人以「伯公」為地界的獨有信仰文化。

田寮庄誌前後花了2年半時間編寫成冊，期間賴玉梅也到屏東科技大學客研所進修，尋求專業協助，學習如何爬梳龐雜的資料，田寮庄開庄始末與文化風俗在賴玉梅的筆下漸漸明朗。

賴玉梅說，她印象最深刻的是在耆老訪談過程，曾約訪兩位9旬的耆老，其中一位還沒訪談就過世了，讓她更覺得寫這本庄就是在跟時間賽跑，也期待透過自己的例子，激發更多人對家鄉的關注。

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