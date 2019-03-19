恙蟲病今年已40例 清明掃墓要注意！

2019-03-19 15:27

〔記者林惠琴／台北報導〕清明時節將來臨，民眾掃墓祭祖時，容易接觸到恙蟲孳生的草叢環境，進而增加感染恙蟲病風險，今年累計已有40例，衛福部疾管署提醒，民眾於掃墓或野外活動時，可穿著長袖衣褲、手套及長靴等保護性衣物，以降低感染風險。

疾管署疫情中心主任劉定萍表示，台灣全年均有恙蟲病病例，但每年4至5月會開始增加，6至7月為高峰期，每年病例數約350例至500例之間，主要以台東縣、澎湖縣、花蓮縣、高雄市、金門縣為主。

劉定萍也提及，今年截至3月15日為止，已累計40例恙蟲病，個案感染地以宜蘭縣11例最多，其次是花蓮縣9例、台東縣7例次之。

疾管署副署長羅一鈞指出，恙蟲病是由帶有立克次體的恙螨叮咬而傳染，恙螨會停留於草叢中，伺機攀附到經過的人類或動物身上。一般來說，恙蟲病潛伏期約9至12天，患者會發生持續性高燒、頭痛、淋巴結腫大等症狀，約發燒1週後皮膚出現紅色斑狀丘疹，恙蟲叮咬處則通常有焦痂，是重要特徵。

疾管署呼籲，民眾掃墓祭祖或戶外踏青時，若會接觸到草叢環境，最好穿著長袖衣褲、手套、長筒襪及長靴等保護性衣物，並將褲管紮入襪內，衣物及皮膚裸露部位可使用政府主管機關核可含DEET（敵避）或Picaridin（避卡蚋叮）的防蚊藥劑，且於離開草叢後儘快沐浴及換洗全部衣物。

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