中市住宅家電擴大補助管道 2家電公會會員可就近購買

2019-03-19 15:17

〔記者張菁雅／台中報導〕台中市住宅家電汰換補助計畫已經上路，購買節能冷暖氣機、電冰箱，最高補助3000元。為方便民眾申請補助，台中市政府經發局今日表示，已與台中市電器商業同業公會及台中市直轄市電器商業同業公會合作，這2公會所屬會員可向公會申請成為授權販賣業者，增加民眾就近購買的管道。

經發局表示，市府配合經濟部補助款，擴大辦理住宅家電汰換補助，冷暖氣機每瓩補助1000元、電冰箱每公升補助10元，每機（台）補助最高上限3000元，且每家戶汰換補助數量無上限。

經發局指出，民眾將家中耗能的冷暖氣機及電冰箱汰換為節能家電後，可至經發局申請補助，或至該局授權的販賣業者，由販賣業者蒐集申請人相關資料後，直接於現場辦理折抵補助金額，目前有家樂福9家分店及大買家2家分店共11處大型賣場響應。

另外，經發局也邀請台中市電器公會及台中市直轄市電器公會合作，藉由公會資源，集結更多所屬會員成為市府授權的販賣業者。經發局表示，目前2公會會員合計逾千家，遍布台中市各地，會員店家成為市府授權販賣業者後，消費者可直接折抵補助，若店家不加入授權行列，也可協助消費者購買品項後，填寫及黏貼相關資料，相當便捷。

還想看更多新聞嗎？歡迎下載自由時報APP，現在看新聞還能抽獎，共9萬個中獎機會等著你：

iOS載點 https://bit.ly/ltn_appstore

Android載點 https://bit.ly/ltn_googleplay

活動辦法： https://draw.ltn.com.tw/slot_v8/