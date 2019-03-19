紐西蘭清真寺恐攻事件 交大國際處辦追思悼念會、籲愛與包容

2019-03-19 15:02

［記者洪美秀／新竹報導］紐西蘭南島第一大城基督城15日爆發大規模槍擊事件，已造成超過50人死亡，2名槍手闖入市中心兩座清真寺持半自動步槍進行無差別攻擊，對此重大國際槍擊案，擁有1700百多名外籍生的交通大學，今天也在校內舉行紀念追思會，副國際長林志潔表示，台灣是個包容多元文化的國家，而交大也期許以愛與包容，保證外籍生在台灣都能平安就學。

依據國際外電報導，紐西蘭基督城15日當天，有兩座穆斯林清真寺正舉行禮拜活動，卻遭恐佈槍擊，且朝群眾無差別射擊，造成百人傷亡，對此不幸事件，交大外籍同學自發性組織悼念活動，今天一早齊聚交大圖書館前廣場舉行悼念追思會，透過追思，期許化解仇恨與文化、宗教等歧視，場面溫馨。

交大副國際長、科法學院特聘教授林志潔說，交大擁有1700多名境外學生，包括印度、中國、港、澳及烏克蘭等不同國家學生，其中光是信奉伊斯蘭教的學生就有70多人，學校也設有清真祈禱室，提供學生禮拜敬拜場所，交大珍惜多元文化與族群，也歡迎外籍學生到台灣，交大一定會提供平安穩定的環境，讓大家充實學習。

林志潔說，紐西蘭的恐怖襲擊是一個悲劇，在大家進行崇拜的時候發生恐佈射擊事件，是可怕和可惡的，很感謝學生舉辦這個紀念儀式，這樣的紀念活動也提醒大家，世界應該是一個有愛、 平等和包容的地方，但不幸的是，仇恨和排斥的持續增加導致誤解和種族主義。

林志潔說，希望所有在交大學習及生活的外籍生，都能享受台灣的自由的學習研究環境，更能創造一個全球化的國際校園，交大珍惜所有學生的個別差異性，也提供各種英文心理諮商服務和實習工作諮詢等，期許讓外籍生都能在愛與包容的環境自在學習。

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