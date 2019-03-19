紐西蘭清真寺恐攻事件 交大國際處辦追思悼念會、籲愛與包容

2019-03-19 15:02

［記者洪美秀／新竹報導］紐西蘭南島第一大城基督城15日爆發大規模槍擊事件，已造成超過50人死亡，2名槍手闖入市中心兩座清真寺持半自動步槍進行無差別攻擊，對此重大國際槍擊案，擁有1700百多名外籍生的交通大學，今天也在校內舉行紀念追思會，副國際長林志潔表示，台灣是個包容多元文化的國家，而交大也期許以愛與包容，保證外籍生在台灣都能平安就學。

依據國際外電報導，紐西蘭基督城15日當天，有兩座穆斯林清真寺正舉行禮拜活動，卻遭恐佈槍擊，且朝群眾無差別射擊，造成百人傷亡，對此不幸事件，交大外籍同學自發性組織悼念活動，今天一早齊聚交大圖書館前廣場舉行悼念追思會，透過追思，期許化解仇恨與文化、宗教等歧視，場面溫馨。

交大副國際長、科法學院特聘教授林志潔說，交大擁有1700多名境外學生，包括印度、中國、港、澳及烏克蘭等不同國家學生，其中光是信奉伊斯蘭教的學生就有70多人，學校也設有清真祈禱室，提供學生禮拜敬拜場所，交大珍惜多元文化與族群，也歡迎外籍學生到台灣，交大一定會提供平安穩定的環境，讓大家充實學習。

林志潔說，紐西蘭的恐怖襲擊是一個悲劇，在大家進行崇拜的時候發生恐佈射擊事件，是可怕和可惡的，很感謝學生舉辦這個紀念儀式，這樣的紀念活動也提醒大家，世界應該是一個有愛、 平等和包容的地方，但不幸的是，仇恨和排斥的持續增加導致誤解和種族主義。

林志潔說，希望所有在交大學習及生活的外籍生，都能享受台灣的自由的學習研究環境，更能創造一個全球化的國際校園，交大珍惜所有學生的個別差異性，也提供各種英文心理諮商服務和實習工作諮詢等，期許讓外籍生都能在愛與包容的環境自在學習。

  • 紐西蘭基督城爆發清真寺恐怖槍擊案，交通大學國際處和校內的外籍生今天在學校舉辦自發性追思悼念活動，交大也強調一定會提供外籍學生安全自在與包容的學習環境。（記者洪美秀翻攝）

    紐西蘭基督城爆發清真寺恐怖槍擊案，交通大學國際處和校內的外籍生今天在學校舉辦自發性追思悼念活動，交大也強調一定會提供外籍學生安全自在與包容的學習環境。（記者洪美秀翻攝）

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