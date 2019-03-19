他們在碧潭和美山步道復育螢火蟲有成 林務局簽備忘錄委管！

2019-03-19 15:06

〔記者翁聿煌／新北報導〕台灣自然科技學會在碧潭和美山復育螢火蟲有成，並且辦理賞螢活動已10年，歷年每逢螢火蟲季節，平均每次都有4萬人夜間來賞螢，成為在地盛事，林務局肯定台灣自然科技學會理事長張聖賢與志工們為保育自然生態環境付出的心力，將於30日與學會簽訂「公私協力共同營造棲地多樣性」備忘錄，委由學會來管理和美山保安林地及步道。

位於碧潭吊橋西岸的和美山，是距離大台北市區最近、搭捷運就能抵達的賞螢區，而且各類螢火蟲生態豐富，這都得歸功長期在地協助螢火蟲復育的台灣自然科技學會，注意在地栽植的花草樹木，營造適合螢火蟲敏繁洐的棲地環境，同時在每年的螢火蟲季協助導覽，並解說正確的賞螢知識，避免影響到螢火蟲的交配和生態。

台灣自然科技學會連續兩年運用議員陳儀君提供的新店區參與式預算經費，持續鋪設石板鋪面的賞螢步道及生態綠廊棚道，讓遊客賞螢時有路線可以依循，不致踏到螢火蟲棲息的草地。

張聖賢說，和美山不僅交通便利，民眾賞螢搭捷運就可以抵達，而且和美山擁有全國最多、30餘處的螢火蟲群聚區，每個聚集區有不同的環境特性，民眾可以跟著講師沿著石板步道，詳細了解螢火蟲的生態、習性和棲息環境，走一趟收穫滿滿。

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