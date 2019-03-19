看看那年種下的樹 闢謠網傳無撫育聲浪

2019-03-19 15:01

［記者王峻祺／花蓮報導］花蓮縣目前造林面積約完成3萬6000多公頃，國土「綠網」工程持續進行，花蓮林區管理處今年提供1萬棵台灣原生樹種苗供民眾索取，並在壽豐鄉栽植3500株在地樹種，繼續串聯森林廊道，未料卻遭網友質疑「無後續撫育工作。」花蓮林管處表示，已闢尋人啟事，將邀植樹人重回森林，一起看看那年種下的樹！

延續去年花東綠色網絡，花蓮林管處月初與民眾合力在壽豐有機示範區栽植千株苗木，有網友事後質疑「植樹後的撫育工作在哪？」為此，花蓮林管處張貼尋人啟事，找回2年前在鯉魚潭2623保安林內共同種下40餘棵烏心石的20組家庭，邀約親手修枝護樹，見證後期撫育工程。

花蓮林管處表示，2017年曾邀請20組家庭一起在鯉魚潭2623保安林內種下「闊葉五木」之一的毛柿烏心石，營造生物多樣性的棲息場域，今年24日將與他們重回森林「看看那年種下的樹」，並替小樹健檢、施肥，還會逐一介紹撫育工作，現場另將撿拾落葉、落果及枝條進行藝術創作，合影留念。

花蓮目前共有37座保安林，面積約達3萬公頃，依不同保護對象而各有存在必要性，其中風景保安林共計壽豐鄉鯉魚山及花蓮市美崙山2處，每年固定植栽，擴大森林樹種多樣性；而在花蓮林管處管轄的32萬公頃森林中，也有83名森林護管員輪流巡守。

2002年至今，花蓮已有132個社區加入社區林業與濕地保育計畫，投入造林及撫育行列，協助社區恢復昔日森林生態系；去年花蓮林管處也在全台校地面積最大的東華大學舉辦植樹活動，累計種植逾三萬棵苗木，成為花東最具「森林味」學校。

「種樹一日，護樹一生！」花蓮林管處長楊瑞芬指出，適地、適木、適種是植栽活動的重要原則，種樹本身不單只是一次性儀式，而是要將後續護樹、親樹的觀念引入並永續，除拼湊國土綠網圖，也讓民眾感受人與樹間的緊密互動。

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