台東縣府打造老幼共托 台東市區首家和親堂揭牌

2019-03-19 15:03

［記者王秀亭／台東報導］台東縣已進入高齡社會，台東縣政府在幼兒托育及老人長照資源外，試圖以老幼共托模式，規劃「和親堂」，讓祖孫共聚一堂，互相照顧學習，台東市區首家和親堂今天揭牌。

台東縣長饒慶鈴表示，為讓縣內長輩獲得妥善照顧，社會處在全縣設置78處社區關懷據點、14處聚福食堂，還有原民處的部落文健站及衛生局長照C站點的建置，另創新規劃「老幼據點」模式，讓社區照護更多元。

縣社會處長曹劍秋指出，105年社會處委託台東縣弱勢者關懷協會在太麻里鄉開辦第一間扶老攜幼服務，獲得在地好評，考量台東市為都會區，多數家長將學齡前子女交由長輩照顧等需求，該協會將太麻里經驗帶進台東市，成立台東市區首家和親堂。

今天上午台東市和親堂裡進行園藝治療課程，在老師帶領下，阿公阿嬤們學習製作花環，小朋友也跟著在一旁學習，93歲阿嬤陳洪來春說，來這裡上課能和同學們的孫子玩再一起，還可以學做花環等手工藝，充滿樂趣。

社會處婦幼福利科長楊幸錦說，台東市首家和親堂可照顧30名長輩、10名6歲以下孩童，每周上課5天，提供祖孫餐飲服務、社會資源轉介、健康管理與醫療保健、健康促進、交通接送、代間教養及文化傳承等服務，盼民間團體共同投入。

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