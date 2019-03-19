春遊補助 南投加碼送南投好玩卡

2019-03-19 14:48

〔記者張協昇／南投報導〕交通部觀光局5日公布春季旅遊專案，南投縣政府19日則宣布，從4月起至6月底平日到南投縣與縣府合作的旅宿業住宿，除可獲得中央500元的住宿補助外，縣府還將分兩階段，分別加碼送前1000名住宿者價值1250元的南投好玩卡及500元電子消費券，可用於免費搭乘日月潭纜車、遊湖及暢遊清境高空觀景步道、中台世界博物館等知名景點，及持住觀光工廠消費折價。

南投縣政府今天由縣長林明溱與妖怪村、泰雅度假村等旅遊業者共同召開記者會宣布，為響應觀光局春季旅遊專案，將提供加碼補助方案，分兩階段進行，第一階段從4月1日起至10日止，平日到南投縣與縣府合作的旅宿業住宿，除可獲得中央500元的住宿補助外，前1000名住宿者可獲價值1250元的南投好玩卡；第二階段從4月11日起至6月30日止平日來南投住宿者，同樣可獲得中央500元的住宿補助外，另可獲得500元電子消費券。

南投縣政府觀光處表示，縣府與旅遊業者推出的南投好玩卡，售價740元，可當一般悠遊卡使用，民眾也可在南投客運台中干城站、高鐵台中站、埔里轉運站及日月潭水社遊客中心等地購得，民眾出示卡片即可換票入場，暢遊各景點，一卡在手，省錢又方便，並針對海外旅客推出紀念經典版，可於桃園機場1、2航廈入境大廳雄獅旅行社購買，活動詳情可上南投縣政府官網或南投好好玩網站http://bit.1y/2GZLTJ2查詢。

還想看更多新聞嗎？歡迎下載自由時報APP，現在看新聞還能抽獎，共9萬個中獎機會等著你：

iOS載點 https://bit.ly/ltn_appstore

Android載點 https://bit.ly/ltn_googleplay

活動辦法： https://draw.ltn.com.tw/slot_v8/