高市新任運發局長：評估申辦世大運及亞運會

2019-03-19 14:17

［記者黃旭磊／高雄報導］高雄市新任運動發展局長程紹同將評估申辦世大運及亞運會可能性。程紹同今天就任後受訪表示，局內定位超越原有體育運動推廣功能，因應世界趨勢將創造營收為「利潤中心」、促進全民健康歡樂「休閒服務中心」、吸引國內外媒體關注「公關宣傳中心」，政策將成為快速直球讓市民有感。

其中，為響應市長韓國瑜帶動觀光政策，將舉辦亞洲城市交流賽事如路跑、籃球、棒球等賽事，並評估申辦2025世大運及2030亞運會。

程紹同於29歲時取得美國新墨西哥大學哲學博士，主修運動管理學，為國內首名取得美國運動管理碩博士學位，而就任前曾任臺師大體育系主任、公共關係室創室主任及世界休閒體育協會副主席暨發起人、亞洲運動產業協會秘書長暨發起人等職，出版全球第一本中文版「運動贊助」及「國際運動賽會管理」專書。

本月3日，愛河國際鐵人三項賽事發生45歲男選手命喪河道事件，除了「發大財」，外界期待加強運動安全才能吸引國際選手。

程紹同說，起手式將進行運動中心創造全民幸福、申辦國際賽事帶動觀光、職業運動促進經濟、運動彩券及全民募資廣闢財源及活化場館效能，民眾拭目以待。

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