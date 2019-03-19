烏日榮泉里6公園遮蔭、遊樂設施不足 住戶要求改善

2019-03-19 14:19

〔記者蘇金鳳／台中報導〕烏日榮泉里靠近烏日高鐵站，有6個公園綠地，雖然面積不小，但是公園不但沒有名稱，而且只有綠地，兒童遊憩及長輩的運動設施少，無涼亭也無大樹木可遮蔭，加上未設有澆水設施，至使行道樹綠籬枯死，里民想要協助澆水也無能為力，要求市府要改善。

建設局養工處副處長彭岑凱表示，烏日6個公園是建設局委由公所養護，平時是由水車灌澆，可能非常設性供水，故造成澆灌不足，會協助里長提出申請常說性的澆水設施；至於公園涼亭及相關的運動及遊憩設施，會前往會進行評估。

榮泉里位在高鐵附近，已重劃10多年，里內6個公園，分別是7、8、10、11、12、13號公園，榮泉里長何聰智表示，這些公園都沒有名稱，只以號碼來稱呼，而重劃已多年，至今仍未有名稱，有點奇怪。

最讓住戶有意見，便是6個公園面積雖然不少，但多數都只是一片綠地，多數的公園都沒有小朋友的遊樂設施，也沒有溜滑梯，長輩的運動設施也未設，有些公園雖有，但卻是只寥寥一、二樣，不如市區公園的多。

何聰智表示，台中天氣相當炎熱，現在又要進入夏天，整座公園只見一片草地，因樹木少且尚未長大，想要到公園休息一下，卻找不到可以遮蔭的地方，加上沒有一些遊樂設施，很多民眾也都放棄至公園，只在一大早及太陽下山時到公園走走。

何聰智表示，最讓他在意的事，便是公園都沒有澆水或簡易的用水設施，根本無法澆灌公園，民眾也無水可洗手，因為無澆灌設施，因此志工們想要澆灌公園也心有餘而力不足，行道樹下的綠籬便死光光，希望市府儘速改善。

還想看更多新聞嗎？歡迎下載自由時報APP，現在看新聞還能抽獎，共9萬個中獎機會等著你：

iOS載點 https://bit.ly/ltn_appstore

Android載點 https://bit.ly/ltn_googleplay

活動辦法： https://draw.ltn.com.tw/slot_v8/