沒搶到別哭！台灣燈會一卡通再印1萬張 加碼海之女神版

2019-03-19 13:31

〔記者羅欣貞／屏東報導〕被譽為史上最美的2019台灣燈會還沒退燒！第4度加印的台灣燈會紀念一卡通，昨天一開賣就被搶光，現場販賣的3千張70分鐘內完售，網路預購的6千張，3小時內也被搶購一空，屏東縣長潘孟安心疼排隊民眾，馬上打電話給一卡通公司，為廣大需求者再爭取加印1萬張；屏東縣政府發言人黃建嘉還透露，未來還有「海之女神」版一卡通，請大家期待。

黃建嘉今天（19日）上午指出，感謝大家的支持，目前推出的一卡通是採用台灣燈會主視覺，已經是第4度加印，不過第1波的量昨天都賣完了，縣府持續和一卡通公司溝通，接下來總共會再追加1萬張，所以第2波應該是3月底就會販售。

黃建嘉還宣布，除了主視覺的一卡通之外，還會再做海之女神的一卡通，而且會有2個版本，一個是白天版、一個是夜晚版，因為海之女神不管是白天看或是晚上看都很漂亮，很難取捨，所以2個版本都做，不過，因為還在挑選照片，並要克服技術問題，要呈現海之女神最美的效果，所以推出的時間還沒有辦法確定，請民眾拭目以待。

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