交管8餘月未解禁 南投水管線汰換惹民怨。

2019-03-19 13:16

〔記者謝介裕／南投報導〕南投市復興路至祖祠路自來水管線汰舊換新工程，從去年7月施工以來，處處可見路面被「開膛剖肚」情形，嚴重影響民眾進出及居家生活，引發民眾埋怨表示，何時才能揮別交通黑暗期?

為維護民眾居家環境，將民生污水及雨水分開納管處理，縣府於2年前展開污水下水道計畫，南投市因是公所、縣府及省府3級所在地，遂被列為優先施工的地區，然而，迄今尚未完工，連帶自來水、電信、瓦斯等相關管線業者，也陸續進行管線汰舊換新工程，以致讓市民有種道路挖不停、挖不完的厭煩感。

其中，復興路及祖祠路是南投市區往來要道，水公司從去年7月起展開管線汰舊換新工程後，便進行交通管制，迄今已8個多月，交管措施依舊，尤其，每逢上下班車流量顛峰期間，交通更嚴重打結，令附近住家可說是寸步難行，希望水公司能儘速完工，早日還給他們應有的交通便利性。

自來水公司南投營運所說，復興路至祖祠路一帶埋設的供水管線，距今已有3、40年之久，因過於老舊以致易出現破裂漏水、鏽化等問題，遂於去年著手改善，基本上採「半半施工法」，即封閉一半道路施工、另一半則開放通行，有信心在今年4月30日以前完工，屆時，換裝較好材質的石墨延性鑄鐵管，不但使得民眾飲用水品質更有保障，連帶民怨也可望獲平息。

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