老鷹花燈修復 農業處：發芽機會低

2019-03-19 13:03

〔記者葉永騫／屏東報導〕台灣燈會老鷹紅豆燈組「鷹揚豆起」燈具放置在台糖縣民公園，由於多處損壞縣府今天進行修復，工人拿起矽利康及紅豆將受損的外觀補滿，農業處副處長鄭永裕表示，老鷹燈具的紅豆發芽機率不高，萬一發芽了不也是另一種風貌吧！

台灣燈會中深受民眾歡迎由紅豆黏製而成的「鷹揚豆起」老鷹燈組，從台灣燈會大鵬灣現場載運到台糖縣民公園時，因為綁著的老鷹燈具模樣逗趣，網友還紛紛笑稱「楊過你的坐騎被吊走了」，還有人希望紅豆發芽讓老鷹變成另一種外觀。由於老鷹燈具外觀在展示及搬運時有些損害，紅豆掉了不少，因此縣府委託原創作者進行修復，今天工人架起鷹架拿起矽利康和紅豆進行修補黏貼，讓老鷹燈具恢復原狀，重新展現老鷹的英姿。

農業處副處長鄭永裕表示，老鷹紅豆燈組的紅豆會不會發芽，得視環境，由於使用了黏著劑，紅豆貼在上面發芽的機會並不高，如果溫度和濕度適合，也不排除會有發芽情形，但也能視為另一種藝術風貌的展現吧！

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