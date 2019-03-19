雨季將屆 雲林縣府4月底前完成60條縣管河川清淤

2019-03-19 12:45

〔記者林國賢／雲林報導〕汛期將至，雲林縣政府水利處將投入6000萬元經費，針對易淹水區、河川排水瓶頸點展開清淤工程，預計4月底前完成60條縣管河川清淤，保護民眾家園免於洪水侵襲。

雲林縣府水利處長許宏博表示，今年縣管河川及區域排水疏浚工程計分3標工程，進行約60條河道疏浚，其中優先處理延潭大排、豬母溝排水及四湖大排等40條排水路，已於日前開工進場展開河道疏浚作業，4月底汛期前完成瓶頸段清疏。

另外，縣府也函文河川局、水利會等相關水利單位針對轄下瓶頸段辦理疏浚作業， 5月汛期開始以後將持續進行第二階段疏浚作業，汛期中並將依各公所或地方民眾隨時通報之排水河道，視河床淤積情形權衡緩急檢討評估，辦理清淤作業，適時達成防災減災效益。

許宏博說，雲林縣地層下陷嚴重，現在極端氣候明顯，強降雨頻率高，請民眾清理住家周邊水溝，尤其是雨水下水道、道路側溝等進水孔保持通暢，避免驟雨導致家園淹水，若民眾發現排水因淤塞排水功能降低，請立即通報公所、縣府改善。

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