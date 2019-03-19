捲髮巴黎小精靈與鋼琴才子 在高雄擦出對決擦出火花

2019-03-19 12:26

〔記者黃佳琳／高雄報導〕今年剛滿20歲的法國小號精靈露西安首度來台演出，將在高雄與台灣知名鋼琴才子嚴俊傑、奧地利籍指揮克里斯多夫．坎沛斯崔尼同台演出，風格專長各異的三位優秀音樂人與高雄市交響樂團、加上風格完全不同的三首曲目選擇，將在高雄至德堂展開一場頂尖級的音樂盛會。

出生於法國巴黎羅亞爾河畔的露西安．勒諾丹─瓦里（Lucienne Renaudin Vary），曾獲得2016法國「音樂之光」獎年度「啟示Revelation’」獎 （優秀青年人才獎），她擅長以小號來詮釋原本屬於人聲的聲部，演奏出如同人聲的溫厚與豐富情感，近年來國際演出邀約不斷，更是各大音樂節的常客。

4月14日下午3點在高雄至德堂演出的「頂尖交鋒─小號精靈VS鍵盤天才與高雄市交響樂團」音樂會，同時集結三位國際頂尖音樂家，除了讓人眼睛一亮的露西安外，還邀請嚴俊傑及第二度跟樂團合作的奧地利籍指揮克里斯多夫．坎沛斯崔尼（Christoph Campestrini），三人一起與高市交合作演出《蕭士塔高維奇:c小調第1號鋼琴協奏曲》及氣勢磅礡的德佛札克「新世界」交響曲。

嚴俊傑13歲時就獲第三屆國際柴科夫斯基青少年音樂大賽第三獎，2004年獲得聖彼得堡普羅柯菲夫國際鋼琴大賽季軍；這次他們將一起演奏《蕭士塔高維奇:c小調第1號鋼琴協奏曲─作品35》，此曲小號及鋼琴的雙獨奏配上弦樂團的配置充滿創意，風格明快活潑、充滿現代感，被譽為20世紀最美的協奏曲之一。

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