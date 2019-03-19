高市環保局被爆向廠商募款裝清淨機 韓國瑜駁不實指控

2019-03-19 13:13

〔記者王榮祥／高雄報導〕有民眾在網路po文質疑高雄市環保局向工廠募款為學校裝清淨機，是不樂之捐、如同收保護費？高雄市長韓國瑜今直言這種批判太過分、請拿出證據，高雄市政府不可能做這種事情。

韓國瑜說，這個批判太過分，所有對高雄不管是教育與弱勢的關懷，這些廠商還有個人，他們的捐贈都讓市府心存感謝。

他透露，現在不光是大廠商，不光是高雄本地的，還有外地廠商，甚至還有外國人的捐贈，包括新加坡的愛心，這些對高雄市的關心跟照顧，市府都非常的感謝。

至於有不樂之捐的質疑？他要提出聲明，高雄市政府絕對不可能要任何廠商、違反他們的意志來幫助高雄，市府不做這種事情，有人惡意批與攻擊請拿出證據來，市府什麼時候用言語或文字脅迫，我們（市府）窮、但要窮的有骨氣。

韓國瑜強調，對我們的捐贈就是歡喜甘願，我們也願意接受，所以不可能有不樂之捐，也不容許任何單位對廠商採取這種態度。

18日晚間有鄉民在批踢踢八掛板爆料，稱高市環保局至工廠「募款」為各學裝設空氣清淨機並負擔電費的行徑，形容為「不樂之捐」、簡直是「收保護費」。

高市環保局長袁中新第一時間澄清po文不是事實，強調這是抹黑市府，打擊韓市長美意，這是為社會做事情，呼籲民眾不要混淆視聽。

原文指稱，高雄市政府開出2億額度要環保局「想辦法」，以資助各級學校裝設空氣清淨機及負擔部分電費的計畫，環保局便派遣稽查員至高雄各工廠向老闆「募資」。原文並貼出一張題為〈高雄市政府環境保護局「提升本市校園室內空氣品質-認養意願調查表」〉的表單，並附上委辦人員聯絡資料，疑似為向各工廠募款所用。

網友質疑，「局長能夠叫執法人員與執法對象開口要錢嗎？」、「廠商如果不給，環保局會不會特別註記？會不會秋後算帳？」高雄市政府及環保局將壓力丟給基層稽查人員的作法，除有違法疑慮外，不怕往後受人情壓力而導致稽查困難。就算廠商真的付款捐贈，人民還能相信環保局會公正執法嗎？

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