教團爆永達欠養老金 教部擬3月底申請解散董事會

2019-03-19 11:54

〔記者吳柏軒／台北報導〕高教工會今召開記者會，質疑屏東永達技術學院從102年停辦至今，教育部遲不作為，放任永達變賣校產，移走6千萬元，如今連教師每月2700元的公保養老給付都欠費，痛批教部「只會發公文」；教育部技職司表示，該校董事會已無資金，不能正常運作，3月底前將向法院申請解散。

高教工會辦公室主任陳書涵表示，永達102年停辦，到106年的財報，其財產減損3億多元，但完全沒有任何辦學或轉型，更在106年底大規模董事改選，15席董事換了10席，同樣無新的辦學規劃，也無任何資金挹注，困惑改組恐利益輸送，亦質疑教部核准程序。

陳書涵更指，今年1月才發現，永達曾在2014年變賣大樓取得1.45億元，卻將其中6千萬元挪給當時的董事河崎惠子（永達前董事長馮明雄的姐姐），違反教育部法規，不處理教職員欠薪問題，已把公產變私產，董事會更曾決議拒絕教育部追討，公然無視公權力及法律。

如今，永達教職員更發現，原先應由學校依法提撥的教職員公保養老給付（每人每月約2700元），竟然從去年12月就未入帳，查核財務報表，更有諸多欠費、收租等情形，都遭會計師註記違規，但教育部至今仍毫無作為。

永達教師賴福林則在上週回校查看，直指永達校園已荒蕪，校門口招牌大辣辣寫著「停車位出租」、「教室倉庫出租」，而操場直接拉繩劃位，開放大客車、大貨車停放，直言董事會根本在破壞校園，而教育部至今都只會「發公文」，甚至學校官網也消失，恐是連網路伺服器的錢都付不出來。

教育部技職司專門委員柯今尉表示，當時永達董事會改組有符合其章程，但後續發現變賣大樓卻挪移6千萬元給董事，已違法教育部法令，多次透過公文函請要學校改善未果，再加上如今學校連教職員養老金都付不出，已明顯無法正常運作，將在3月底前正式向屏東地方法院聲請解散董事會。

柯今尉說，解散董事會後，法院指派的董事會可清算校產，償還教職員欠薪，並追討遭挪移的6千萬元等，而延到今日才擬解散董事會，主因是私校法規定須給學校限期改善時間，如今聲請理由充分，才能遞狀。

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