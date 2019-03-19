基隆市少年棒球賽月底登場 明天截止報名

2019-03-19 11:41

〔記者林欣漢／基隆報導〕基隆市信義區智慧社區發展協會主辦、信義國中承辦的2019「夢想盃」基隆市少年棒球賽，將於3月30、31日兩天在大武崙棒球場登場，只要設籍基隆市市內各公、私立各小學與社區均得以組隊參加，明天（20日）下午5點前在信義國中網站下戴報名表，郵寄到信義國中棒球隊教練巫佳錫電子信箱完成報名手續。

智慧社區發展協會理事長郭建皇表示，只要夢想是打棒球，不管是學校校隊，還是社區棒球隊，都可以在這次的「夢想盃」輕鬆地享受打球、球場奔馳的樂趣，讓喜好棒球這項運動的孩子們，以賽會友、相互交流。

信義國中校長莊焙琪說，今年信義國中棒球隊從學生社團轉變成體育班，讓基隆今年各國小畢業想打棒球的孩子們，可以不用小小年紀就離開基隆遠赴外地，才能夠實現打棒球的夢想，在信義國中就能接受正規的棒球訓練。也因為如此，信義國中更應該負起推動基隆孩童打棒球的風氣，所以呼應郭建皇的理念，承辦起這次「夢想盃」基隆市少年棒球賽的賽事。

目前擔任信義國中棒球隊指導教練的李桀郡（原名李芳華、李風華），曾效力過台灣大聯盟第一金剛隊、中華職棒LaNew熊、兄弟象，他將在30日比賽開幕典禮上，向在場的孩子們述說他的棒球人生。

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