只要2首歌的時間！「真光刀放射治療」成抗癌新利器

2019-03-19 11:16

〔記者萬于甄／台南報導〕台南一名年約30歲的吳小姐去年9月在家中突然失去意識，緊急送往奇美醫學中心急診治療後，在其腦部左額葉發現一個直徑約5公分大的寡樹突神經膠質瘤，當下放射腫瘤科主任林立青建議以真光刀放射治療，吳小姐治療約5~6週後，腫瘤明顯縮小，目前則持續接受口服化療。

林立青表示，真光刀為全新設計的智能化直線加速器，可執行各種放射治療技術，針對患者不同的癌症，達到更精準、安全、快速的治療，以少次數、高劑量全身放射治療來說，平均療程可縮短至15到25分鐘內完成，真光刀治療的患者則需部分負擔3000元至6000元醫療費用。

林立青指出，臨床上證實，以真光刀放射治療頭頸癌、肺癌、肝癌、直腸癌、攝護腺癌和子宮頸癌等，屬固定型腫瘤的癌症，成效都非常明顯，癌細胞甚至可完全消失；奇美醫學中心去年9月引進真光刀後，迄今總共約治療230例，患者對治療成果也都相當滿意。

其中，一名家住台南的吳小姐去年在家中突然暈倒失去意識，且伴隨咖啡色的嘔吐物、尿失禁的情況，緊急送往奇美醫學中心急診，在電腦斷層掃描後發現其腦部左額葉有顆寡樹突神經膠質瘤，隨即轉往腦外傷中心切除主要腫瘤後，開始進行放射線治療。

吳小姐醫師的建議下，採用真光刀放射治療，依腫瘤情況治療約5、6週，每次時間不到10分鐘，約莫兩首歌的時間，過程中並未發生明顯副作用與不舒服，療程結束後追蹤一個半月，腫瘤明顯縮小，目前則持續接受口服化療藥物的治療。

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