南投荔枝列旱災受損 救助金引發大小眼疑慮

2019-03-19 10:56

〔記者謝介裕／南投報導〕在民進黨立委蔡培慧、國民黨立委馬文君等人積極奔走下，南投縣旱災獲「農業天然災害救助辦法」的作物項目，繼青梅、枇杷之後，又增加荔枝及龍眼2項，且自今日起開始受理申請，迄28日止，縣府呼籲農友把握時間向當地公所提出申請，不要讓自己權益受影響。

南投縣種植荔枝及龍眼的面積，各約1300公頃，此次乾旱造成的農損現金救助，龍眼每公頃6萬元，至於荔枝方面除了黑葉荔枝每公頃也是6萬元以外，包括玉荷包、糯米及玫瑰紅等3個品種的荔枝，每公頃都是9萬元，同是荔枝品項，卻出現差別待遇，令人疑惑及不解﹗

南投縣政府農業處農務發展科長曾銀位解釋說，不同的荔枝品種，在種植成本、經濟價值、市場行情之間也都不同，黑葉荔枝因產量較多、成本也較低，每公頃救助金才會比上述3品種荔枝少3萬元。

不過，縣府提醒農友損害率須是農友本身土地種植面積20％以上，才可達到現金救助門檻，反之，不予救助，今起至28日止，農友可攜帶土地所有權狀或地籍謄本正本、身分證、印章、農會帳號等文件，向當地公所提出申請。

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