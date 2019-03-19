毛小孩找新家 瑞芳、基隆週末辦認養活動及動保宣導

2019-03-19 10:54

〔記者林欣漢／新北報導〕「小虎斑」嬌小可愛喜歡撒嬌、「興奮妹」活潑又親人，總是睜著明亮大眼睛，新北市動物保護防疫處將於23日在瑞芳火車站辦認養活動，要幫毛小孩們找一個溫暖的家；基隆市動物保護防疫所也將於24日在德和里民活動中心辦理動保宣導活動，有免費寵物登記及狂犬病預防注射。

新北動保處長陳淵泉指出，23日在瑞芳火車站認養活動中亮相的毛寶貝們來自瑞芳動物之家，「小虎斑」體型嬌小個性穩定合和小朋友相處，外向大方的牠總是咧開嘴，露出兩排潔白的牙齒，奮力搖著尾巴，熱烈的歡迎來動物之家服務的志工們；有著雪亮般大眼睛的「興奮妹」也是志工服務時的最佳夥伴，當時牠因為尾巴受傷，經過動保員救援而來到動物之家，現在的「興奮妹」雖然因為截尾手術沒有了尾巴，但是活潑又親人的牠，總是引頸期盼著每一位來訪的民眾，能夠給牠一個專屬幸福又溫暖的家。

動保處表示，23日成功認養毛小孩，可享免費晶片、基礎疫苗注射、內外寄生蟲預防投藥，每年只要帶毛寶貝來動物之家或動保處施打狂犬病疫苗，皆終生免費，當天活動現場掃描行動認養小棧QRcode，可得到「認養、不棄養，給牠一個溫暖的家」的氣球，答對問題的小朋友還加碼贈送限量精美的兒童節禮袋。

另外，基隆動保所將於24日上午11點至下午3點，在中山區德和里民活動中心辦理動保宣導，由獸醫師提供民眾家中寵物寶貝免費完成晶片植入寵物登記及免費狂犬病預防注射，歡迎飼主帶家中毛寶貝參加，現場也有毛小孩開放民眾認養。

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